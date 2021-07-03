الوطنية للانتخابات تجهز مركزاً إعلاميًا لتغطية الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر

جهزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مركز إعلاميا لتقديم الخدمات الاعلامية للصحفيين ووسائل الأعلام المحلية والعربية والأجنبية لتغطية الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأوضح مدير المركز الاعلامي بالمفوضية سامي الشريف، اليوم السبت، أن المركز يتولى التنسيق والمتطلبات الاعلامية بالداخل والخارج. والدعم بالمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأضاف الشريف، في تصريحات صحفية، إن المركز يوم الافتتاح سيشهد تقديم عروض مرئية لتحديث سجل الناخبين عام 2018. وعرض لتجهيز مباني المفوضية ومشاركة المنح الدولية في إنشاءات مقر المفوضية. والعد التنازلي لفتح سجل الناخبين.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

