«الشركسي»: «الدبيبة» يسعى بقوة لتأجيل الانتخابات عبر تمرير «صفقة الاستفتاء»

وجه أحمد الشركسي عضو لجنة الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، اتهاما إلى عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بالعمل ضد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر ديسمبر المقبل.

وجاء ذلك في تعليق «الشركسي» على تغريدة «الدبيبة» التي دعا فيها اليوم السبت الجميع إلى تغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة واحدة لإجراء الانتخابات في موعدها، وذلك بعد فشل اجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

وقال «الشركسي»، في تعليقه «أي صيغة توافقية يتكلم عنها هذا الرجل وهو كلف حوارية داخل الملتقى بتمرير صفقة الاستفتاء والهدف منها تأجيل الانتخابات».

وأضاف عضو لجنة الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، موجها حديثه الدبيبة «السبد الرئيس يتكلم عن الانتخابات ويشتغل ضدها بقوة لا يمكن له خداع العالم أكثر»، حسب قوله.

وقال «الدبيبة»، في تغريدة له على تويتر، «‏نحث كافة الأطراف الوطنية و البعثة الأممية للإضطلاع بمسؤولياتهم و تغليب المصلحة العامة و التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الإنتخابات في موعدها وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الإنتخاب».

وكان الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا قد أعلن انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.