مفوضية الانتخابات تجهز مركزا إعلاميا لتغطية انتخابات ديسمبر

جهزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مركز إعلاميا لتقديم الخدمات الإعلامية للصحفيين ووسائل الأعلام المحلية والعربية والأجنبية لتغطية الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر. وأوضح مدير المركز الاعلامي بالمفوضية سامي الشريف أن المركز يتولى التنسيق والمتطلبات الإعلامية بالداخل والخارج والدعم بالمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وأضاف الشريف أن المركز يوم الافتتاح سيشهد تقديم عروض مرئية لتحديث سجل الناخبين عام 2018 وعرض لتجهيز مباني المفوضية ومشاركة المنح الدولية في إنشاءات مقر المفوضية والعد التنازلي لفتح سجل الناخبين.

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