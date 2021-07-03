قشوط: النظام السابق وراء أزمة الكهرباء لإثبات أن «فبراير» دولة فاشلة

زعم سليم قشوط، القيادي بمليشيا القوة الوطنية المتحركة، التابعة لـ”بركان الغضب” إن أزمة الكهرباء في ليبيا نتاج لصراع قائم بين النظام السابق وثورة فبراير، وفق قوله.

وكتب “قشوط” على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: “اتضح أن أزمة الكهرباء صراع بين النظام السابق والساعين لإنشاء الدولة المدنية، لإرسال رسائل بأن فبراير دولة فاشلة” وفق تعبيره.

وواصل القيادي بمليشيا القوة الوطنية المتحركة، التابعة لـ”بركان الغضب” قائلاً: “يا رئيس حكومة الوحده الوطنية من الواجب والواجب جدا تغيير مجلس ادارة شركة العامة للكهرباء” على حد قوله.