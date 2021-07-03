ليبيا الان

قشوط: النظام السابق وراء أزمة الكهرباء لإثبات أن «فبراير» دولة فاشلة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم سليم قشوط، القيادي بمليشيا القوة الوطنية المتحركة، التابعة لـ”بركان الغضب” إن أزمة الكهرباء في ليبيا نتاج لصراع قائم بين النظام السابق وثورة فبراير، وفق قوله.

وكتب “قشوط” على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: “اتضح أن أزمة الكهرباء صراع بين النظام السابق والساعين لإنشاء الدولة المدنية، لإرسال رسائل بأن فبراير دولة فاشلة” وفق تعبيره.

وواصل القيادي بمليشيا القوة الوطنية المتحركة، التابعة لـ”بركان الغضب” قائلاً: “يا رئيس حكومة الوحده الوطنية من الواجب والواجب جدا تغيير مجلس ادارة شركة العامة للكهرباء” على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الا تستحى ايها المتخلف عقليا من قول الزور فالمعركة الحقيقية بين الشعب الليبى والاخوان حريم السلطان ولا علاقة لها لابفبراير ولا سبتمبر ولا يوليو فالمشير خليفة حفتر وعقيلة صالح وكل النواب بالبرلمان محسوبين على فبراير ولكتهم يؤمنوا بدولة وطنية ذات سيادة وطنية فى مواجهة خوان فبراير الفاسدين الذى حققوا ثروة ضخمة من التجارة بالثورة وجعلوا الناس يكرهوا فبراير التى جلبت الخراب والفقر والدمار ياحمار فهل اتباع القذافى هم من احرقوا المطار ياحمار وهل هم من ارتكبوا مجازر مروعة فى بنى وليد وغرغور ومستشفى غريان ام الخوان الذين جلبوا مرتزقة واحتلال تركى لحمايتهم من غضب الشعب بينما الفاتح ضرد الاستعمار من قواعده ومن حق ثوار الفاتح ان يشاركوا ثوار الكرامة فى تحرير اليلاد من الاحتلال والمرتزقة اما انتم ياحربم السلطان فمكانكم السجون كما حدث فى مثل هذا اليوم فى مصر منذ 8 سنوات ولن يقبل الشعب الليبى استتساخ تجربة الخوان فى تونس وتخالف الغنوشى الارهابى مع نبيل القروى الفاسد ضد رئيس مدنى منتخب بلا صلاحيات وعاجز عن وقف تدهور تونس والفوضى المستمرة وضرب النسوان فى البرلمان فعذه ديمقراطية الاخوان ضرب وقتل المعارضين فهم لا يؤمتوا بتداول السلطة ينحكمكم يانقتلكم والحل فى ليبيا عسكرى اولا بالقضاء على الخوان حريم السلطان

    رد