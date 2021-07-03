عضو بالملتقى بعد فشل حوار جنيف: التبعية للخارج والمال الفاسد أفسدا كل شيء

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي محمد العجيلي الحسناوي، أن التبعية للخارج والمال الفاسد أفسد كل شئ.

وقال الحسناوي في أول تعليق له على فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية إن التبعية للخارج والمال الفاسد أفسد كل شيء مضيفا “الحل حل لجنة الحوار”.

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من جانبه أكد الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن البعثة الأممية هي المسؤولة عن اختيار أعضاء ملتقى الحوار السياسي وبالتالي هي المسؤول الأول عن فشلهم وأن اخفاق أعضاء الملتقى في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية شكل خذلانا للبعثة الأممية التي اختارت أعضاء الملتقى وليس الشعب الليبي باعتباره لم ينتخبهم.

فيما أكد الكاتب الصحفي محمد بعيو انتهاء دور ملتقى الحوار الوطني الليبي ووظيفته الوحيدة في فبراير الماضي، يوم صوت على خارطة الطريق واختار السلطة التنفيذية الجديدة، بأجل محدد لا يزيد عن 10 شهور