البعثة الأممية تعلّق على فشل جلسة الحوار السياسي

أكدت البعثة الأممية في ليبيا أعضاء ملتقى الحوار السياسي لم يتوصلوا إلى توافق في الآراء بين بشأن مقترح قاعدة دستورية للانتخابات، داعية إلى مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم.

ودعت البعثة في بيان صادر عنها اليوم السبت، إلى العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات من أجل بذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات.

وقالت البعثة إنها يسرت “عقد اجتماع مباشر دام خمسة أيام للملتقى في سويسرا في الفترة من 28 حزيران/يونيو إلى 2 تموز/يوليو 2021. وكان الهدف من الاجتماع معالجة القضايا العالقة بعد أن عقد الملتقى اجتماعه الافتراضي في أيار/مايو 2021 للنظر في مقترح قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021”.

وأضافت أنه “قبل اجتماع الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، عقدت البعثة اجتماعا للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في تونس في الفترة من 24 إلى 26 حزيران/يونيو للنظر في المقترحات المقدمة من مختلف أعضاء الملتقى وتقديم توصيات للجلسة العامة. وناقشت الجلسة العامة في سويسرا اقتراحا توفيقيا وضعته اللجنة الاستشارية استنادا إلى مقترح اللجنة القانونية بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021. كما قدم عدد من أعضاء الملتقى ثلاث مقترحات أخرى. وكان بعضها متسقا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق، وسعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر”.

يشار إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي فشلوا أمس الجمعة في الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات التي تقول كل المؤشرات إن إجراءها في موعدها أصبح صعبا في ظل الخلافات الكبيرة التي أكدها اللقاء الأخير.

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