وزارة الشباب تبحث مع الصندوق الأممي للسكان هذه الموضوعات

بحث وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير رندة غريب مع منسق البرامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا حافظ بن ميلاد ومساعد ممثل الصندوق في ليبيا صابرينا التير أوجه التعاون المشترك ودعم المشاريع التي تهدف لتمكين الشباب في ليبيا.

وبحسب منصة حكومتنا بموقع “فيسبوك” بحثت وزارة الشباب مع المسؤولين الأمميين التعاون والشراكة التي تصب في مصلحة شباب ليبيا وتنفيذ مستهدفات حكومة الوحدة الوطنية الموجهة للشباب إلى جانب استعراض خطة عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا حول دعم المشاريع الشبابية.