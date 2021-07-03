«المنفوخ»: مسألة ترشح العسكريين أهم أسباب فشل «حوار جنيف»

أكد معاذ المنفوخ، عضو لجنة الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف والموالي للمليشيات المسلحة أن جلسات الملتقى استمرت 5 أيام متتالية، وانتهت باتفاق الأطراف على عدم الاتفاق.
وقال «المنفوخ»، في منشور له على فيسبوك، أن من أهم أسباب فشل الملتقى «مسألة ترشح العسكريين من عدمه مع الحفاظ على صفاتهم وعدم استقالتهم وازدواجية الجنسية لمنصب الرئيس».
وانضم «المنفوخ» إلى لجنة الحوار 75 في جنيف بصفته أحد ممثلي المليشيات، وهو أحد أحد عناصر مليشيات مدينة الزاوية وكان من ضمن عناصر الحشد المليشياوي في مواجهة القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس 2019 .
ويعد «المنفوخ» من ضمن 22 عضوا من لجنة الحوار ال 75 الذين يطالبون بتأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وهو أحد المهاجمين بشدة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأثار انتشار مقطع صوتي مسرب للقيادي الإخواني، عضو ملتقى الحوار الوطني، معاذ المنفوخ، جدلا كبيرا في ليبيا، كونه كشف مساعي التنظيم لتعطيل الانتخابات المنتظرة.
ويوثق المقطع المسرب، معاذ المنفوخ وهو يتحدث لأحد قيادات تنظيم الإخوان، ويقول إنه “يقاتل رفقة بعض الأعضاء (بملتقى الحوار الليبي) من أجل منع تمرير القاعدة الدستورية للانتخابات (المقرر عقدها في ديسمبر المقبل)”.
ولم يتضح من حديث المنفوخ بالمقطع الصوتي، هوية الطرف الآخر في الحوار، لكن سياق الحديث يوحي بأنه قيادي إخواني.
وطالب المنفوخ في التسريب الصوتي بـ”إعطاء الأوامر لقادة الميليشيات بإصدار بيانات عاجلة يعلنون فيها رفضهم للانتخابات المقبلة، كوسيلة ضغط على المجتمع الليبي”.
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