«المنفوخ»: مسألة ترشح العسكريين أهم أسباب فشل «حوار جنيف»

أكد معاذ المنفوخ، عضو لجنة الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف والموالي للمليشيات المسلحة أن جلسات الملتقى استمرت 5 أيام متتالية، وانتهت باتفاق الأطراف على عدم الاتفاق.

وقال «المنفوخ»، في منشور له على فيسبوك، أن من أهم أسباب فشل الملتقى «مسألة ترشح العسكريين من عدمه مع الحفاظ على صفاتهم وعدم استقالتهم وازدواجية الجنسية لمنصب الرئيس».

وانضم «المنفوخ» إلى لجنة الحوار 75 في جنيف بصفته أحد ممثلي المليشيات، وهو أحد أحد عناصر مليشيات مدينة الزاوية وكان من ضمن عناصر الحشد المليشياوي في مواجهة القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس 2019 .

ويعد «المنفوخ» من ضمن 22 عضوا من لجنة الحوار ال 75 الذين يطالبون بتأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وهو أحد المهاجمين بشدة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأثار انتشار مقطع صوتي مسرب للقيادي الإخواني، عضو ملتقى الحوار الوطني، معاذ المنفوخ، جدلا كبيرا في ليبيا، كونه كشف مساعي التنظيم لتعطيل الانتخابات المنتظرة.

ويوثق المقطع المسرب، معاذ المنفوخ وهو يتحدث لأحد قيادات تنظيم الإخوان، ويقول إنه “يقاتل رفقة بعض الأعضاء (بملتقى الحوار الليبي) من أجل منع تمرير القاعدة الدستورية للانتخابات (المقرر عقدها في ديسمبر المقبل)”.

ولم يتضح من حديث المنفوخ بالمقطع الصوتي، هوية الطرف الآخر في الحوار، لكن سياق الحديث يوحي بأنه قيادي إخواني.

وطالب المنفوخ في التسريب الصوتي بـ”إعطاء الأوامر لقادة الميليشيات بإصدار بيانات عاجلة يعلنون فيها رفضهم للانتخابات المقبلة، كوسيلة ضغط على المجتمع الليبي”.