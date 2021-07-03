الأمم المتحدة: أعضاء الحوار عرضوا 3 مقترحات بعضها لا يتوافق مع خارطة الطريق

قال منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي اجتمعوا للنظر في المقترح المقدم من اللجنة الاستشارية التي اجتمعت في تونس الفترة الماضية، مشيرا إلى ظهور 3 مقترحات جديدة خلال هذه المرحلة.

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