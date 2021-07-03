تجمع الوحدة: تأجيل الانتخابات مرفوض وأساليب المماطلة محل استياء

دعا ما يعرف “حزب تجمع الوحدة الوطنية” إلى ضرورة التمسك بالانتخابات والاستحقاقات الدستورية في موعدها المحدد والمتفق عليه سلفاً، ورفض أساليب المماطلة والتسويف التي تدعو لتأجيل هذه الاستحقاقات.

الحزب، وفي بيان، قال: “إنه حريص على تحقيق المباديء والأهداف التي أنشيء من أجلها، بأن تكون ليبيا دولة مدنية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة”، داعياً “إلى اعتماد أسلوب الحوار للوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة، وحل الخلافات وتسوية النزاعات بين أبناء الوطن الواحد”.

وأعرب الحزب “عن قلقه الشديد مما صدر من تصريحات عن بعض المجتمعين في جنيف من أعضاء ملتقى الحوار، ممن يسعون إلى عرقلة وتأجيل الانتخابات المحدد لها في 24 ديسمبر المقبل”.

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