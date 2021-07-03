ليبيا الان

تجمع الوحدة: تأجيل الانتخابات مرفوض وأساليب المماطلة محل استياء

تم النشر منذُ 12 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دعا ما يعرف “حزب تجمع الوحدة الوطنية” إلى ضرورة التمسك بالانتخابات والاستحقاقات الدستورية في موعدها المحدد والمتفق عليه سلفاً، ورفض أساليب المماطلة والتسويف التي تدعو لتأجيل هذه الاستحقاقات.

الحزب، وفي بيان، قال: “إنه حريص على تحقيق المباديء والأهداف التي أنشيء من أجلها، بأن تكون ليبيا دولة مدنية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة”، داعياً “إلى اعتماد أسلوب الحوار للوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة، وحل الخلافات وتسوية النزاعات بين أبناء الوطن الواحد”.

وأعرب الحزب “عن قلقه الشديد مما صدر من تصريحات عن بعض المجتمعين في جنيف من أعضاء ملتقى الحوار، ممن يسعون إلى عرقلة وتأجيل الانتخابات المحدد لها في 24 ديسمبر المقبل”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الشرعية الحقيقية للشارع ونوابه المشرعين بمجلس النواب ويوم 7/7 سيفوض الشارع مجلس النواب لاصدار قوانين الانتخابات واحالتها لمفوضية اللنتخابات لتقام فى موعدها ولا عزاء للاخوان المفلسين !!

    رد