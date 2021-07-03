خبير عسكري مصري: هذه دلالات حضور المنفي لافتتاح قاعدة 3 يوليو

أكد الخبير العسكري اللواء دكتور سمير فرج أهمية حضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي افتتاح قاعدة 3 يوليو بالقرب من ليبيا ومناورة قادر ٢٠٢١ مبينا أنها تحمل رسالة بأن القاعدة الجديدة تحقق الأمن الليبي كما تحقق الأمن المصري.

وحدد فرج فى تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام” الرسائل الاستراتيجية والأمنية لافتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر على البحر المتوسط.

ولفت فرج، الذي تولي منصب مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة إلى أهمية حضور المنفي افتتاح قاعدة جرجوب ومناورة قادر ٢٠٢١، مبينا أنها تحمل رسالة بأن القاعدة الجديدة تحقق الأمن الليبي كما تحقق الأمن المصري وأوضح أن حضور ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد لافتتاح القاعدة البحرية رسالة تأكيد على متانة العلاقات المصرية الإماراتية المتميزة ترسيخًا لتعهد الرئيس المصري بأمن الخليج العربي في رسالته الشهيرة “مسافة السكة”، وأن أي تهديد على أرضهم سيجد المساندة من مصر.

وأشار الخبير العسكري إلى أن وجود الشباب والأطفال من آل زايد رسالة تأكيد على مستقبل العلاقات العربية القوية خاصة المصرية الإماراتية معبرا عن فرحته بمشهد مصر القوية وعز وفخر العرب بقدرات مصر في عيون حكام المستقبل لتظل الركيزة التي ترتكز عليها الأمة العربية.

وقال فرج أن من أهم رسائل اليوم رسالة ردع لإثيوبيا ولأي جهة تعبث بمقدرات الوطن قاصدًا ما أعلنه مذيع حفل افتتاح قاعدة ٣ يوليو، ” أننا لسنا دعاة حروب أو صراعات لكن إذا فرض علينا القتال فنحن أهله، ودروس التاريخ تؤكد للقاصي والداني أن مصر وإن طال صبرها لا يمكن أن تفرط بحق من حقوقها “.