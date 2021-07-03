الدبيبة يدعو إلى التوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها

حث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في تغريدة له، الأطراف الوطنية والبعثة الأممية على الاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها، إلى جانب تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب.

الجدير بالذكر أن الجلسة الختامية لملتقى الحوار السياسي الليبي التي عقدت يوم أمس الجمعة، أعلن فيها الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، عدم التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

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