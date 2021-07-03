البعثة الأممية: لن نقبل أي مقترحات لا تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعضاء ملتقى الحوار السياسي على مواصلة التشاور للوصول إلى حل توافقي عملي وتعزيز ما يوحدهم.

وجددت البعثة، في بيان تحصلت “الساعة24” على نسخة منه، التأكيد على أنه لن يتم قبول المقترحات التي لا تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية بشأن اختتام ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، ذكر أنه نزولاً عند طلب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، يسرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد اجتماع مباشر دام خمسة أيام للملتقى في سويسرا في الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2021.

وأشار البيان إلى أن الهدف من الاجتماع كان معالجة القضايا العالقة بعد أن عقد الملتقى اجتماعه الافتراضي في مايو 2021 للنظر في مقترح قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأعربت البعثة عن امتنانها للحكومة السويسرية على استضافتها السخية لهذا الاجتماع وعلى تقديمها الدعم اللوجستي في مكان الاجتماع وكذلك على الدعم القيم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وقبل اجتماع الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، عقدت البعثة اجتماعا للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في تونس في الفترة من 24 إلى 26 يونيو للنظر في المقترحات المقدمة من مختلف أعضاء الملتقى وتقديم توصيات للجلسة العامة.

وناقشت الجلسة العامة في سويسرا اقتراحا توفيقيا وضعته اللجنة الاستشارية استنادا إلى مقترح اللجنة القانونية بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

كما قدم عدد من أعضاء الملتقى ثلاث مقترحات أخرى. وكان بعضها متسقا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق، وسعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 ديسمبر.

كما شكل أعضاء الملتقى لجنة توافقات لإيجاد أرضية مشتركة ومحاولة جسر الهوة بين مختلف المقترحات.

ومنذ بداية هذه العملية، التزمت البعثة بإعطاء أعضاء الملتقى كل الفرص للتوصل إلى حل وسط، بما في ذلك تمديد الاجتماع ليوم إضافي بدعم كريم وسخي من مضيفنا، الحكومة السويسرية.

وعلى الرغم من كل هذه الفرص، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء الملتقى بشأن مقترح قاعدة دستورية.

وحثت البعثة أعضاء الملتقى على مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم.

وأكدت أنها ستواصل العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات من أجل بذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات.

وتابعت أنه تماشياً مع خارطة الطريق التي وضعها الملتقى، ومع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 (2021)، جددت البعثة التأكيد على أنه لن يتم قبول المقترحات التي لاتمهد الطريق وتمكن من إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وأعربت البعثة عن شكرها للأعضاء على جهودهم المبذولة، ولاسيما أولئك الذين شاركوا بفعالية في أعمال الاجتماع، وسعوا بلا كلل، حتى اللحظة الأخيرة، إلى تحقيق تقدم يتيح لملتقى الحوار السياسي الليبي لأن يرقى إلى مستوى مسؤولياته ويلبي لتطلعات الشعب الليبي، بحسب بيان البعثة الأممية.