السويحلي: سيتم انجاز انتخابات تشريعية فقط في 24 ديسمبر

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي ‏على أن إعادة الأمانة لأهلها عبر الانتخابات كانت ولازالت هدفه الوحيد في ملتقى الحوار السياسي منذ بدايته؛ عندما كان الجميع يلهث للظفر بغنيمة السلطة في اشارة منه لوزير الداخلية السابق فتحي باشاآغا.

‏السويحلي قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه رغم التعثر سيتم انجاز انتخابات تشريعية في 24 ديسمبر لكنها لن تكون عبر وصفات مُفصلة على أشخاص أو رضوخًا لتهديدات بعض الأطراف وهوس المراهقين السياسيين.

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