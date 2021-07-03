البعثة الأممية: سنواصل العمل مع أعضاء ملتقى الحوار للوصول إلى أرضية مشتركة للقاعدة الدستورية

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها ستواصل العمل مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي للوصول إلى أرضية مشتركة للاتفاق على القاعدة الدستورية التي يفترض أن تجرى حولها انتخابات 24 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن الأعضاء لم يتفقوا «رغم كل الفرص التي توفرت لهم».

وشددت البعثة في بيان اليوم السبت، على ضرورة مواصلة أعضاء الملتقى التشاور فيما بينهم من أجل التوصل إلى «حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم»، مؤكدة استمرارها في التواصل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات لبناء «أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات».

وأشارت إلى عقد الملتقى اجتماعا مباشرا دام خمسة أيام في سويسرا خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2021، «وكان الهدف من الاجتماع معالجة القضايا العالقة بعد أن عقد الملتقى اجتماعه الافتراضي في مايو 2021 للنظر في مقترح قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات».

وقبل اجتماع الجلسة العامة للملتقى في جنيف، عقدت البعثة اجتماعا للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في تونس في الفترة من 24 إلى 26 يونيو للنظر في المقترحات المقدمة من مختلف أعضاء الملتقى وتقديم توصيات للجلسة العامة.

وناقشت الجلسة العامة في سويسرا اقتراحا توفيقيا وضعته اللجنة الاستشارية استنادا إلى مقترح اللجنة القانونية بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات.

كما قدم عدد من أعضاء الملتقى ثلاث مقترحات أخرى؛ «وكان بعضها متسقا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق، وسعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 ديسمبر»، حسب بيان البعثة.

وأشارت إلى أن أعضاء الملتقى شكلوا لجنة توافقات لإيجاد أرضية مشتركة ومحاولة جسر الهوة بين مختلف المقترحات.

وتابعت: «منداية هذه العملية، التزمت البعثة بإعطاء أعضاء الملتقى كل الفرص للتوصل إلى حل وسط، بما في ذلك تمديد الاجتماع ليوم إضافي بدعم كريم وسخي من الحكومة السويسرية، وعلى الرغم من كل هذه الفرص، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء الملتقى».

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