اللحظات الأخيرة في جنيف.. “قبل إسدال الستار”

تقرير 218

في المحصلة عاد أعضاء ملتقى الحوار السياسي من مدينة جنيف السويسرية بيد خالية وأخرى لا شيئ فيها ، فعلى مدار خمسة أيام بعد التمديد من البعثة لم يفلح الأعضاء في إذابة خلافاتهم وصهر أفكارهم في بوتقة واحدة فكانت النتيجة فشلاً ذريعاً يضاف إلى سابقيه.

وقبل الإعلان النهائي للفشل برغم التمديد ومحاولات شد الوقت وتمطيط الثواني كان هناك مقترح نهائي بعد عدة مقترحات طرحت في الأيام الخمسة وهو ما كان مخالفاً لما تم الاتفاق عليه حين وضعت خارطة الطريق بحضور المبعوثة السابقة ستيفاني وليامز.

المقترح النهائي ينص على الآتي :

إلغاء الانتخابات الرئاسي والإبقاء على الانتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر القادم.

تتم معالجة النقاط الخلافية في مسودة الدستور المصاغة من الهيئة التأسيسية عبر لجنة من الملتقى.

بعد ذلك تعرض المسودة معدلةً على الاستفتاء في موعد لا يتجاوز الأول من أكتوبر القادم.

يتم تشكيل هيئة المفوضية العليا للانتخابات في موعد لا يتجاوز ال31 من يوليو الحالي.

الالتزام بأجل انتهاء المرحلة التمهيدية في أجل لا يتجاوز شهر يونيو من العام 2022 حيث تجرى انتخابات رئاسية.

خلال هذه الفترة يكون هناك برلمان لا تتجاوز مدته القانونية العامين.

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