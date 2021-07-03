غرفة التجارة والصناعة تبحث تطوير المشاريع الزراعية بالواحات

بحثت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي أوجه دعم لتطوير المشاريع الزراعية بمناطق الواحات.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي وأعضاء المجالس البلدية بمنطقة الواحات وجالو وأوجله وعدد من المستثمرين في مجال الزراعة لمناقشة أوجه الدعم لتطوير مشاريع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمناطق الواحات بحسب وزارة التجارة والصناعة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة بنغازي مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه التجار والمزارعين في تطوير زراعة النخيل والعمل على تذليلها لرفع الإنتاج وتحسين جودة التمور وإيجاد فرص تصدير، وتنفيذ عدد من المشاريع الصغرى والمتوسطة تختص بالصناعات التحويلية والمكملة للتمور بهدف توطين الصناعات وتحقيق التنمية المكانية.