السني: لازال في ليبيا من يحاول إعادة اختراع العجلة

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني أنه لازال في ليبيا من يحاول من عشر سنوات إعادة اختراع العجلة.

وقال السني في تغريدة له بموقع “تويتر” “أن تخشى المجهول لاتخاذ قرارت جديدة لأول مرة شيء مقبول، لكن أن تكرر نفس القرارات وتفشل ولا تتعلم من دروس الماضي وتتوقع نتائج مختلفة، فهذا إما عن جهل أو تعمد لاستمرار الفوضى” مضيفا “العجلة أُخترِعت منذ قرون، لكن لازال في ليبيا من يحاول منذ عشر سنوات إعادة اختراعها لتكون مربعة وليست دائرية”.

” style=”height: 360.994px;”>

وأعلنت البعثة الأممية أمس الجمعة فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذين كانوا مجتمعين في جنيف بسويسرا في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.