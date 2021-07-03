«المحجوب»: أعضاء لجنة الحوار اهتموا بمكتسباتهم ولم يكونوا على مستوى الأمانة

وصف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المجتمعين في جنيف بأنهم “لم يكونوا على مستوى الأمانة”.

اعتبر «المحجوب» أن فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي اختتم في جنيف أمس الجمعة، في التوصل لأرضية مشتركة بشأن الانتخابات، كان “أمرًا مُتوقعًا”.

وقال المحجوب في تصريحات نقلها موقع “سكاي نيوز عربية”، السبت، إن “هذا الأمر كان متوقعًا في ظل أن المجتمعين لم يكونوا على مستوى الأمانة.

وأضاف أن هؤلاء الأعضاء لم يهمهم الشعب ومعاناته واهتموا بمكتسباتهم تحقيقا لرغبة الطرف الذي يملك المال ويخاف الانتخابات لأنها ستفضحه”.

وتابع أن “الجيش الليبي يعرف أساليبهم جيدا، وهم يلعبون ويراهنون على الوقت، غير أن الشعب الليبي يعرف من يختار من أجل مصالح ليبيا”.