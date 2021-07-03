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نورلاند يكشف عن محاولات لعرقلة إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقب انقضاء الجلسة كشف نورلاند، عن محاولة بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عرقلة إجراء الانتخابات القادمة عن طريق ما وصفه بإدخال حبوب سامة تعمل على إطالة العملية الدستورية، أو خلق شروط جديدة يجب أن تتفذ لإجراء الانتخابات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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