انقطاع الكهرباء .. أزمة تؤثر على التحصيل العلمي للطلاب

يعاني سكان مدينة بنغازي من تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع استعداد الطلاب لامتحانات نهاية العام الدراسي، الأمر الذي ينعكس بشكل أو بآخر على مستوى تحصيلهم.

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