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انقطاع الكهرباء .. أزمة تؤثر على التحصيل العلمي للطلاب

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

يعاني سكان مدينة بنغازي من تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع استعداد الطلاب لامتحانات نهاية العام الدراسي، الأمر الذي ينعكس بشكل أو بآخر على مستوى تحصيلهم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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