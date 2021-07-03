ليبيا الان

حزب العدالة والبناء: نأسف لعدم وصول ملتقى الحوار لتوافق.. ونتطلع للدولة المدنية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

أصدر ذراع الإخوان المسلمين السياسية حزب العدالة والبناء الذي يترأسه حالياً عماد البناني، بياناً بشأن نتائج ملتقى الحوار السياسي في جنيف قال فيه: “تابع حزب العدالة والبناء بقلق شديد نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي في اجتماعه الثاني في مدينة جنيف في الفترة ما بين 28 يونيو إلى 2 يوليو 2021، وإذ يؤكد الحزب على تمسكه بخارطة الطريق -التي وضع أسسها مؤتمر برلين وحدد مراحلها ملتقى الحوار السياسي- وبضرورة عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر، فإنه يعرب عن أسفه لعدم وصول ملتقى الحوار إلى توافق سياسي، يسمح بإجراء انتخابات تنهي حالة الانقسام والخلاف السياسي، وتحقق الاستقرار المنشود”.

أضاف البيان: “لذا فإن حزب العدالة والبناء يطالب البعثة الأممية بالاستمرار في مسعاها لعقد ملتقى الحوار في أقرب وقت ممكن، مع الإعداد لهذا اللقاء بشكل أفضل، والتركيز فيه على خارطة الطريق المعتمدة. إننا نؤمن بأن إنجاح ملتقى الحوار السياسي والنتائج المترتبة عنه، تتطلب مشاركة سياسية جامعة لكل القوى والتيارات السياسية الوطنية بدون إقصاء، والتي يتطلع حزبنا للعمل معها جميعا بما يحقق بناء دولة مدنية مستقرة، ترفع معاناة الشعب، وترفض العودة للاستبداد وحكم الفرد” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هم هكذا يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته ويبكوا علي الفقيد اكثر حتي من أهله وهو اتقان للنفاق والخداع والكذب أفسدوا كل شئ في المشهد السياسي الليبي وهاهم يتباكون علي اللبن المسكوب كذابين منافقين مخادعين

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  • لدينا نموذج للدولة المدنية الاخوانية الغنوشية فى تونس رئيس مدنى منتخب من الشعب بلا صلاحيات وحكومة ورئيس مجلس نواب جاء بتحالف بين حزب ارهابى هو حزب النهضة وحزب فاسد هو قلب تونس ومن يقول هذه الاوصاف هم فحزب قلب تونس يقول على حزب النهضة ارهابى وحزب النهضة يفول على حزب قلب تونس انه فاسد وراينا ثمار هذه الديمقراطية البلطجية من ضرب نواب الغنوشى لنائبة فى البرلمان تعارض سياستهم الفاشلة بعد ان فشلا فى الرد على ماتقوله من حقائق ومن قبل قتل حزب النهضة اثنين من المعارضين والقضاء التونسى مسيس ويرفض القصاص من الغنوشى القاتل هل تريد هذه الدولة المدنية التونسية الاخوانية الفاشلة فى ليبيا !!!
    على الجانب الاخر التجربة المصرية الناجحة بعد سقوط حكم المرشد وسجن الخوان واعدام المجرمبن منهم بعدها 8 سنوات نهضة مصرية شاملة فى كل المجالات مزهلة مدن جديدة وعاثنة جديدة وشبكة طرق وكبارى ومدن للجلود والنسبج والادوية ولاثاث وتطوير للقرى المصرية واهتمام بصعبد مصر ولن تتقدم ليبيا للامام الا بالقضاء التام على سرطان الاخوان فهم وراء فشل حوار جنيف عمدا لانهم قلة من حثالة المحتمع تعرف انها ساقطة فى اى انتخابات ومع ذلك تم تمثيلهم فى مؤتمر الحوار باريعين خروف !!!!

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