حزب العدالة والبناء: نأسف لعدم وصول ملتقى الحوار لتوافق.. ونتطلع للدولة المدنية

أصدر ذراع الإخوان المسلمين السياسية حزب العدالة والبناء الذي يترأسه حالياً عماد البناني، بياناً بشأن نتائج ملتقى الحوار السياسي في جنيف قال فيه: “تابع حزب العدالة والبناء بقلق شديد نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي في اجتماعه الثاني في مدينة جنيف في الفترة ما بين 28 يونيو إلى 2 يوليو 2021، وإذ يؤكد الحزب على تمسكه بخارطة الطريق -التي وضع أسسها مؤتمر برلين وحدد مراحلها ملتقى الحوار السياسي- وبضرورة عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر، فإنه يعرب عن أسفه لعدم وصول ملتقى الحوار إلى توافق سياسي، يسمح بإجراء انتخابات تنهي حالة الانقسام والخلاف السياسي، وتحقق الاستقرار المنشود”.

أضاف البيان: “لذا فإن حزب العدالة والبناء يطالب البعثة الأممية بالاستمرار في مسعاها لعقد ملتقى الحوار في أقرب وقت ممكن، مع الإعداد لهذا اللقاء بشكل أفضل، والتركيز فيه على خارطة الطريق المعتمدة. إننا نؤمن بأن إنجاح ملتقى الحوار السياسي والنتائج المترتبة عنه، تتطلب مشاركة سياسية جامعة لكل القوى والتيارات السياسية الوطنية بدون إقصاء، والتي يتطلع حزبنا للعمل معها جميعا بما يحقق بناء دولة مدنية مستقرة، ترفع معاناة الشعب، وترفض العودة للاستبداد وحكم الفرد” وفق قوله.