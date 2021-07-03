حزب العدالة والبناء: نأسف لعدم وصول ملتقى الحوار لتوافق.. ونتطلع للدولة المدنية

أصدر ذراع الإخوان المسلمين السياسية حزب العدالة والبناء الذي يترأسه حالياً عماد البناني، بياناً بشأن نتائج ملتقى الحوار السياسي في جنيف قال فيه: “تابع حزب العدالة والبناء بقلق شديد نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي في اجتماعه الثاني في مدينة جنيف في الفترة ما بين 28 يونيو إلى 2 يوليو 2021، وإذ يؤكد الحزب على تمسكه بخارطة الطريق -التي وضع أسسها مؤتمر برلين وحدد مراحلها ملتقى الحوار السياسي- وبضرورة عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر، فإنه يعرب عن أسفه لعدم وصول ملتقى الحوار إلى توافق سياسي، يسمح بإجراء انتخابات تنهي حالة الانقسام والخلاف السياسي، وتحقق الاستقرار المنشود”.
أضاف البيان: “لذا فإن حزب العدالة والبناء يطالب البعثة الأممية بالاستمرار في مسعاها لعقد ملتقى الحوار في أقرب وقت ممكن، مع الإعداد لهذا اللقاء بشكل أفضل، والتركيز فيه على خارطة الطريق المعتمدة. إننا نؤمن بأن إنجاح ملتقى الحوار السياسي والنتائج المترتبة عنه، تتطلب مشاركة سياسية جامعة لكل القوى والتيارات السياسية الوطنية بدون إقصاء، والتي يتطلع حزبنا للعمل معها جميعا بما يحقق بناء دولة مدنية مستقرة، ترفع معاناة الشعب، وترفض العودة للاستبداد وحكم الفرد” وفق قوله.
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