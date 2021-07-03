أزمة السيولة .. قلق يتجدد مع اقتراب العيد في وادي عتبة

يعاني سكان بلدية وادي عتبة، والقائمون على مصرف الجمهورية فرع وادي عتبة، من عدة صعوبات ومختنقات ذات علاقة بأزمة السيولة التي تواجهها البلاد، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
حزب العدالة والبناء: نأسف لعدم وصول ملتقى الحوار لتوافق.. ونتطلع للدولة المدنية
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
انقطاع الكهرباء .. أزمة تؤثر على التحصيل العلمي للطلاب
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 3 يوليو 2021)
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
نورلاند يكشف عن محاولات لعرقلة إجراء الانتخابات
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك