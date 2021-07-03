ليبيا الان

أزمة السيولة .. قلق يتجدد مع اقتراب العيد في وادي عتبة

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يعاني سكان بلدية وادي عتبة، والقائمون على مصرف الجمهورية فرع وادي عتبة، من عدة صعوبات ومختنقات ذات علاقة بأزمة السيولة التي تواجهها البلاد، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك