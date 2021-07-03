أزمة السيولة .. قلق يتجدد مع اقتراب العيد في وادي عتبة

يعاني سكان بلدية وادي عتبة، والقائمون على مصرف الجمهورية فرع وادي عتبة، من عدة صعوبات ومختنقات ذات علاقة بأزمة السيولة التي تواجهها البلاد، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

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