رشوان: يمكن لليبيين الوصول لبر الأمان دون الأمم المتحدة

دعا المحلل السياسي سعيد رشوان إلى المضي قدما نحو الانتخابات مشددا على أن الليبيين بدون الأمم المتحدة ولجانها وحواراتها يستطيعوا الوصول إلى بر الأمان.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” نحن لسنا في حاجة إلى لجنة الحوار بعد إقرار خارطة الطريق مضيفا علينا أن نمضي إلى الأمام في الانتخابات حسب الاتفاق وعلينا أن ندفع باللجنة العسكريه (5+5 ) للإسراع في عملها ونرفع عالياً صوت المصالحه.

وأضاف رشوان لا للإقصاء نعم للشراكه الوطنيه، ودعا لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من عملها وشدد على أنه لا رجوع للقتال .

وزاد رشوان نحن بدون الأمم المتحده ولجانها وحواراتها نستطيع أن نصل إلى شاطئ الأمان مردفا: الشارع يجب أن يعي دورة ويطالب بالانتخابات في موعدها ودعا إلى عدم إعطاء المرتشين الذين لا عهد ولا ميثاق لهم الفرصة ليقرروا نيابة عن الشعب الليبي وأضاف بل حتى اسقاطهم اصبح واجب.

وتابع رشوان: الذين تسللوا ووصلوا بالرشوة إلى السلطه لا ثقة فيهم فهم لا يحترمون تعهداتهم ووعودهم الكاذبه وأردف الذي لا يملك الصدق ولا يحترم الاتفاقات الموقعه لا مكان له إلا الطرد والمحاكمة .