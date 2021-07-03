شمام: كشف نتائج التحقيق في رشاوى ملتقى الحوار أمر مطلوب الآن

أعاد محمود شمام، عضو ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي” السابق، تسليط الضوء على القضية الشهيرة المعروفة باسم “رشاوى أعضاء ملتقى الحوار” بعد يومين من فشل اجتماعهم بجنيف.

شمام، وعلى حسابه بـ”فيسبوك”، قال: “هم مجرد ” بزناسة ” عمولات ورشاوي وسرقات. ليس راسمالية وطنية تبني المصانع وتفتح بيوت. وأتباعهم “سقط متاع” يقبلون الرشوة حتى ولو كانت “دزينة دحي”. الراشين معروفين والوسطاء معروفين. مجرد هاتف ليل ارجعهم الى “جحورهم” وأسقط عنهم صفات سياسية منحت لهم بالرشوة”.

وأضاف: “المطلوب الآن في تقديري عريضة شعبية تدعم قرار من ارجع العقارب إلى جحورها، تطالب بالبدء في آليات الانتخاب وفق مخرجات اللجنة القانونية وليست اللجنة الاستشارية، وتطلب كف يد بعض موظفي البعثة التي يحوم حولها شبهات تدخل خارج نطاق اختصاصها”.

واختتم قائلاً: “يجب أن نطالب الآن بكشف ما تم التوصل اليه في قضية الرشاوي وما قد يكون قد نجم عنه من سلطة مشكوك في شرعيتها”، وفق قوله.

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