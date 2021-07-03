تلقى الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، مكالمة هاتفية من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، الذي قدم له تهانيه وتمنياته بالتوفيق بمناسبة تعيينه وزيرا أول.

وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، تطرق الطرفان خلال الاتصال الهاتفي، إلى واقع وآفاق تطوير العلاقات الثنائية. فضلا عن تطور المسار السياسي في ليبيا.

وجدد الطرفان خلال المكالمة، عزمهما على العمل على توطيد روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.