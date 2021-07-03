الصور يستعرض المشاكل التي تعيق عمل النيابة العامة

استعرض النائب العام، الصديق الصور، تدني مستوى الالتزام بتنفيذ تعليمات النيابة العامة، لافتقاد الجهات الضبطية للإمكانيات المادية، وافتقار الكادر البشري المعني بأعمال الاستدلال للتدريب والتأهيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الصور مع محامي عام دائرة محكمة استئناف مصراتة، ورؤساء ووكلاء النيابة العامة بدائرة اختصاص النيابات الابتدائية في سرت وبني وليد وغرب وشرق مصراتة، والذي تناول ملف عدم توافر المعايير الدنيا لمعاملة النزلاء في بعض مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والإشكالات الإدارية التي تعتري أعمال الملاحقة عند مغادرة الجناة للبلاد.

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