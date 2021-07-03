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“العدالة والبناء” الإخواني يصطاد في ماء الانقسام السياسي العكر.. ويأسف لفشل ملتقى الحوار

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

على طريقة الاصطياد في الماء العكر، أعرب حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان “عن أسفه لعدم وصول ملتقى الحوار إلى توافق سياسي، يسمح بإجراء انتخابات تنهي حالة الانقسام والخلاف السياسي، وتحقق الاستقرار المنشود”، بحسب قوله.

وأكد الحزب الإخواني، في بيان لها، “على تمسكه بخارطة الطريق -التي وضع أسسها مؤتمر برلين وحدد مراحلها ملتقى الحوار السياسي- وبضرورة عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر 24 ديسمبر”، بحسب قوله.

وطالب “البعثة الأممية بالاستمرار في مسعاها لعقد ملتقى الحوار في أقرب وقت ممكن، مع الإعداد لهذا اللقاء بشكل أفضل، والتركيز فيه على خارطة الطريق المعتمدة”، بحسب قوله.

وأفاد بأن “إنجاح ملتقى الحوار والنتائج المترتبة عنه، تتطلب مشاركة سياسية جامعة لكل القوى والتيارات دون إقصاء”، قائلا: “يتطلع حزبنا للعمل معها جميعا بما يحقق بناء دولة مدنية مستقرة، ترفع معاناة الشعب، وترفض العودة للاستبداد وحكم الفرد”، بحسب قوله.

ورغم تظاهر جماعة الإخوان بتمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام، إلا أنها تطالب دوما بطرح مسودة الدستور للاستفتاء، الأمر الذي من شأنه تأجيل الانتخابات لضيق الوقت، وذلك في رغبة من قادتها البقاء في السلطة لأطول ممدة ممكنة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليق

  • يقتل القتيل وينشى فى جنازته
    لدينا نموذج للدولة المدنية الاخوانية الغنوشية فى تونس رئيس مدنى منتخب من الشعب بلا صلاحيات وحكومة ورئيس مجلس نواب جاء بتحالف بين حزب ارهابى هو حزب النهضة وحزب فاسد هو قلب تونس ومن يقول هذه الاوصاف هم فحزب قلب تونس يقول على حزب النهضة ارهابى وحزب النهضة يفول على حزب قلب تونس انه فاسد وراينا ثمار هذه الديمقراطية البلطجية من ضرب نواب الغنوشى لنائبة فى البرلمان تعارض سياستهم الفاشلة بعد ان فشلا فى الرد على ماتقوله من حقائق ومن قبل قتل حزب النهضة اثنين من المعارضين والقضاء التونسى مسيس ويرفض القصاص من الغنوشى القاتل هل تريد هذه الدولة المدنية التونسية الاخوانية الفاشلة فى ليبيا !!!
    على الجانب الاخر التجربة المصرية الناجحة بعد سقوط حكم المرشد وسجن الخوان واعدام المجرمبن منهم بعدها 8 سنوات نهضة مصرية شاملة فى كل المجالات مزهلة مدن جديدة وعاثنة جديدة وشبكة طرق وكبارى ومدن للجلود والنسبج والادوية ولاثاث وتطوير للقرى المصرية واهتمام بصعبد مصر ولن تتقدم ليبيا للامام الا بالقضاء التام على سرطان الاخوان فهم وراء فشل حوار جنيف عمدا لانهم قلة من حثالة المحتمع تعرف انها ساقطة فى اى انتخابات ومع ذلك تم تمثيلهم فى مؤتمر الحوار باريعين خروف !!!!

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