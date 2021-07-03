“العدالة والبناء” الإخواني يصطاد في ماء الانقسام السياسي العكر.. ويأسف لفشل ملتقى الحوار

على طريقة الاصطياد في الماء العكر، أعرب حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان “عن أسفه لعدم وصول ملتقى الحوار إلى توافق سياسي، يسمح بإجراء انتخابات تنهي حالة الانقسام والخلاف السياسي، وتحقق الاستقرار المنشود”، بحسب قوله.

وأكد الحزب الإخواني، في بيان لها، “على تمسكه بخارطة الطريق -التي وضع أسسها مؤتمر برلين وحدد مراحلها ملتقى الحوار السياسي- وبضرورة عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر 24 ديسمبر”، بحسب قوله.

وطالب “البعثة الأممية بالاستمرار في مسعاها لعقد ملتقى الحوار في أقرب وقت ممكن، مع الإعداد لهذا اللقاء بشكل أفضل، والتركيز فيه على خارطة الطريق المعتمدة”، بحسب قوله.

وأفاد بأن “إنجاح ملتقى الحوار والنتائج المترتبة عنه، تتطلب مشاركة سياسية جامعة لكل القوى والتيارات دون إقصاء”، قائلا: “يتطلع حزبنا للعمل معها جميعا بما يحقق بناء دولة مدنية مستقرة، ترفع معاناة الشعب، وترفض العودة للاستبداد وحكم الفرد”، بحسب قوله.

ورغم تظاهر جماعة الإخوان بتمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام، إلا أنها تطالب دوما بطرح مسودة الدستور للاستفتاء، الأمر الذي من شأنه تأجيل الانتخابات لضيق الوقت، وذلك في رغبة من قادتها البقاء في السلطة لأطول ممدة ممكنة.

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