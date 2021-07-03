لإطالة أمد الأزمة.. المشري: نتمسك بالاستفتاء على الدستور

قال رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، الإخواني خالد المشري إن “ما حدث في جنيف من فشل في الوصول لتوافقات حول القاعدة الدستورية التي ستتم عليها الانتخابات القادمة، كان أمر متوقع”، بحسب قوله.

المشري، وفي مداخلة له مع “تغطية خاصة” على قناة “ليبيا الأحرار”، الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، قال: “كنا نتوقع أن هناك طرف سيعرقل الوصول إلى توافق مقبول ومعقول”، بحسب قوله.

وأوضح أنهم “في مجلس الدولة موقفهم مبني على أساس واضح وهو الذهاب للاستفتاء على الدستور”، قائلاً: “لن نجد أي مبرر منطقي أو قانوني أو عقلاني يدعوا لتجاوز الاستفتاء على الدستور”، بحسب قوله.

وتابع: “كل ما وجدناه هو اجتهادات من بعض الأفراد يقولون هذا المشروع مرفوض من الناس، رغم أنه لم يتح لمشروع الدستورالفرصة للعرض أصلا حتى يُرفض أو يُقبل”، بحسب قوله.

واستطرد: “لكن الحقيقة التي لا يستطيع أن يقولها الكثيرون أن هذا المشروع مرفوض من ( القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة ) حفتر لأنه ينص في تولي رئاسة الدولة على أن العسكري لابد أن يتخلى قبل الترشح بسنة عن وضعه العسكري وأن مزدوج الجنسية لا يتولى المناصب القيادية وهذا الأمر ليس بدعة إنما هو الموجود في كل دساتير العالم تقريباً وهناك أمور متشددة أكثر من ذلك”، بحسب قوله.

ورأى أنهم “مصرون على احترام إرادة الشعب الذي انتخب هيئة تأسيسية لكتابة الدستور، وأن خارطة الطريق نصت على أن المسار الدستوري هو مسار لمجلسي النواب والدولة، وإذا لم يحدث توافق بينهما يتم اللجوء إلى الـ75″، مكملاً: “المجلسان توافقا باتفاق واضح وقعت عليه الأمم المتحدة في 20 يناير 2021م ومن وقتها حتى الآن أي نتحدث عن 6 أشهر تأخير لماذا؟ لم نجد أي مبرر”، بحسب قوله.

ووصف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنها “تتلكأ وأن المفوضية العليا للانتخابات دخلت في مواضيع سياسية وأصبحت تتلكأ وأنها ماطلت في موضوع الاستفتاء”، بحسب قوله.

واسترسل: “نحن في حديثنا مع الأمم المتحدة لم نجد أي مبرر مقنع حول موضوع الاستفتاء، الوحيد الذي كان صريح بشكل غير رسمي هو غسان سلامة (المبعوث الأممي السابق) وقال الاستفتاء صعب لأن ( القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة ) حفتر معترض عليه”، بحسب قوله.

وأكمل: “هذا له علاقة بما يحدث اليوم حيث عندما انتقلت هذه المشكلة إلى الحوار، بالنسبة لفريقنا اجتمعنا في مجلس الدولة وكان رأينا واضح وألزمنا أعضاء الفريق برؤية المجلس وأنه لابد من الاستفتاء على الدستور”، بحسب قوله.

واستدرك: “نحن لسنا مصرين على قبول الدستور لكن مصرين على الذهاب للاستفتاء عليه، وإذا رُفض يمكن أن نقره في دورة واحدة برلمانية وإذا رفض ننظر في القاعدة الدستورية بنفس الشروط الموجودة في مشروع الدستور”، بحسب قوله.

وأضاف: “أعضائنا عندما تناقشوا في موضوع القاعدة الدستورية أي مترشح لمنصب الرئيس في أي دولة في العالم تكون هناك شروط له”، ضارباً مثال بأن في مصر في 2012م كان أحد المترشحين في الانتخابات الرئاسية أمه مصرية متحصلة على جنسية أمريكية فتم استبعاده”، بحسب قوله.

وأسقط ذلك على ما يطلبه البعض في ليبيا بأن “من هو مستمر في جنسيته الثانية يدخل الانتخابات، معلقاً: “نحن نرسي قواعد، عندما ترسي قواعد دولة لابد أن تكون قواعد متينة، وهذه ستكون سوابق خطيرة”، بحسب قوله.

واستكمل: “بالنسبة لموضوع العسكري، وزير الدفاع الأمريكي الذي عُين الآن ترك الخدمة العسكرية من ست سنوات ونصف وحدث جدل في أمريكا لأن العرف عندهم أنه لابد أن يترك الخدمة قبل سبع سنوات من دخول العمل السياسي مع أنه وزير وليس رئيس.. عندنا مازال ببدلته العسكرية ويدخل الانتخابات وإذا نجح يترك البدلة وإذا فشل يبقى، ما طرحوه الأطراف الأخرى”، بحسب قوله.

وتناول بحديثه رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، قائلاً: “نحن حولنا له رفضنا لقانون الاستفتاء الذي احيل من مجلس النواب إلا بعد تعديلات، وعدل مجلس النواب وبعد التعديلات نحن رفعنا حظرنا”، بحسب قوله.

وزعم أن “السايح لم يتكلم عن هذا الموضوع أبداً إلا عندما تم فتح موضوع تغيير المناصب السيادية حيث عندما تم ذلك إصراراً منه على البقاء في منصبه، مضيفاً: “نحن بيننا وبينه القانون والآن عنده قانون من مجلس النواب وموافق عليه مجلس الدولة”، بحسب قوله.

وأكد على أن أن “السايح لا له علاقة بالأمور السياسية ويجب أن يطبق القانون”، مستدركاً: “هو لا يريد أن يطبق القانون ونحن ربما نذهب في إجراءات في جنح مباشرة حول أنه لا يريد أن يطبق القانون وبدأنا في هذه الإجراءات”، بحسب قوله.

واستفاض: “يجب الاستفتاء على الدستور، فإذا كانت النتيجة نعم فيمكن إجراء الانتخابات في موعدها على دستور دائم ونخرج من هذه المشكلة، وإذا كانت النتيجة لا نأخذه قاعدة دستورية روحها تتوافق مع مشروع الدستور هذا هو كلامنا أين المماطلة التي عندنا؟”، بحسب قوله.

وقال: “لكن المجئ بمشروع دستور أو قاعدة دستورية لم يسبقك بها أحد من العالمين فيها أن العسكري يدخل الانتخابات ببدلته العسكرية ويقوم بحملة انتخابية وإذا فشل يعود للخدمة العسكرية وإذا نجح يكون رئيس هذا غير موجود في أي دولة في العالم، أو أن رئيس دولة عنده جنسيتين لأنه بذلك سيكون عنده ولائين”، بحسب قوله.

واستمر في حديثه: “الجنسية تعني الولاء والقسم خاصة الجنسية التي تمت بالاختيار حيث أن الجنسية التي بولادة قد يُقال أنها بالاجبار لكن ما تم أخذها بالاختيار وتم القسم على الولاء لعلمها ومصالحها كيف ستكون بها رئيس لدولة أخرى”، بحسب قوله.

وأسهب: “مطالبنا هي المطالب التي يتوافق عليها كل عقلاء العالم ولا خلاف عليها، لذلك من يعرقل هو من يضع في شروط مستحيلة، ونحن لا نخشى أحد في الانتخابات ولا أي اسم كان لكن لابد من تطبيق القانون”، بحسب قوله.

وأختتم بأنه: “لانريد أن نؤسس بلدنا على قواعد فاشلة ربما تصنع صناعة لقوالب محددة لانتاج شكل محدد، فالقانون يطبق على الكل ويجب أن يكون عام ليس به تخصيص”، بحسب قوله.

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