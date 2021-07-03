صحيفة الجارديان: شكوك حول تلقي أعضاء ملتقى الحوار رشاوى سياسية

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الهيئة المشكلة لاختيار خارطة الطريق للانتخابات الليبية تحاصرها الانقسامات، مع وصف العملية بأنها “خارجة عن السيطرة”، وأن الجهود المبذولة لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر غارقة في الفوضى، حيث يُتهم مسؤولو الأمم المتحدة بخرق تفويضهم من خلال تسهيل الجهود لمنعهم من المضي قدمًا.

أضاف تقرير الصحيفة البريطانية – ترجمته “الساعة 24″ – أن الأمم المتحدة اعترفت بأنها تواجه انقسامات صعبة بين الهيئة المؤلفة من 75 عضوا، والتي شكلتها العام الماضي لاختيار حكومة مؤقتة، والموافقة على خارطة الطريق للانتخابات، وفي اجتماع مرير ساده مزاج سئ لمدة أسبوع في جنيف، وشابته مزاعم الرشوة، تمكن بعض مندوبي ملتقى الحوار السياسي الليبي من إقناع مسؤولي الأمم المتحدة، بالسماح لهم بإعادة فتح قضية ما إذا كان ينبغي إجراء انتخابات رئاسية أو ما إذا كان ينبغي إجراء استفتاء أولاً على دستور يعمل بموجبه الرئيس”.

وواصلت الصحيفة: “لكن المندوبين الآخرين المقتنعين بأن الطبقة السياسية الحالية تناور للبقاء في السلطة دون انتخابات، قالوا إن مسألة ما إذا كان ينبغي إجراء الانتخابات قد تمت تسويتها بالفعل في العام الماضي، وتم اعتمادها لاحقًا بقرار من مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي، ثم في اجتماع القوى العالمية في برلين في يونيو”.

وفي بيان، أدان 26 عضوًا في المنتدى الأمم المتحدة بعد أن اقترحت تصويت ملتقى الحوار السياسي الليبي على مجموعة من الخيارات، بما في ذلك إبقاء الحكومة الحالية غير المنتخبة في السلطة، وإجراء انتخابات للبرلمان الجديد فقط.

تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية، التي جمعت بين شرق البلاد وغربها، في مارس 2021 ويقودها رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة. كان التفويض الأساسي لحكومته هو التحضير للانتخابات مع الموعد النهائي المحدد في 1 يوليو، لإعطاء المسؤولين الوقت لإعداد السجل الانتخابي، بحسب الصحيفة.

ووفقا للصحيفة، وُصِف الاجتماع الذي استمر لمدة أسبوع خارج جنيف بأنه فوضوي، مع وجود إدعاءات بتلقي رسائل تهديد عن طريق “الواتس أب” والرشوة السياسية. و تجري معظم المساومة سراً بعيداً عن موقع المؤتمر الرئيسي، وفي وقت ما اعترف مسؤولو الأمم المتحدة الغاضبون بعدم قدرتهم على إيجاد حل واقترحوا اختيار ثلاثة من كبار السن من المجموعة للتوسط، ويتم عرض بعض الجلسات مباشرة على الليبيين الذين يعانون من موجة حر شديد لمدة أسبوعين مع انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

لم يكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، حاضرًا بسبب إصابته بفيروس كورونا، ولكن عبر خط “زوم” مهتز، حثّ المندوبين يوم الخميس الماضي على إنهاء “الإساءات الشخصية التي لا تطاق”.

وأيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل من العام الجاري فكرة إجراء انتخابات لرئيس، وهو منصب جديد في ليبيا، يكون مسؤولاً أمام البرلمان.

وقالت إلهام السعودي، عضوة في ملتقى الحوار السياسي ، لصحيفة الغارديان من جنيف أن عملية رسم المستقبل السياسي لليبيا كانت “متقلبة وخارجة عن السيطرة”.

وأضافت: “ما يحدث الآن هو انتهاك كامل لخارطة الطريق المتفق عليها، وعملية برلين للسلام، وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة. تقدم قيادة الأمم المتحدة مقترحات من شأنها أن تؤدي إلى إبقاء الحكومة الحالية في مكانها في خرق واضح لخارطة الطريق.

وتابعت: “هناك خطر كبير من أن الإتفاقات المعقودة خارج المشهد ستؤدي لتهميش النساء والمجتمع المدني والأقليات، وهو انتهاك لتفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. عندما يكون هناك نقص في الشفافية، من المستحيل معرفة شروط أي إتفاق يتم إبرامه”.

وأضافت: “الحكومات الأجنبية تدفع تكاليف مسؤولي الأمم المتحدة وتحدّد صلاحياتهم، وهم الآن بحاجة إلى التدخل لإعادة هؤلاء المسؤولين تحت السيطرة”.

وقال طارق المجريسي، المحلل الليبي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن اجتماع جنيف “ينهار بشكل خطير ويرسم مسارًا ينحرف عن عملية برلين وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، مما سيؤدي إلى الانقسام ويفسد الانتخابات”.

وأضاف، إن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذين يريدون حكومة ديمقراطية في ليبيا يحتاجون إلى دعم خارجي وضغط على الأمم المتحدة لإنقاذ القضية.

وفي رسالة إلى كوبيش، قال رئيس حزب “إحياء ليبيا”، الدبلوماسي السابق عارف علي النايض، إنه يخشى على بلاده إذا لم تجر الانتخابات، مضيفا أن هناك تكرارا للفساد الذي شوّه عملية تعيين الحكومة السابقة.

وتنبع معارضة الانتخابات الرئاسية من مزيج من مجموعات المصالح، بما في ذلك تلك الموجودة بالفعل في السلطة، وتلك التي تخشى أن تؤدي القواعد إلى حرمان مرشحهم من الترشح، وأولئك القلقين من أن الانتخابات ستكون شديدة الانقسام في مجتمع شديد الاستقطاب ومحروم من قوة أمنية موحدة. لطالما كانت السلطة السياسية في ليبيا مصدر محسوبية وإثراء، بحسب تقرير الجارديان البريطانية.