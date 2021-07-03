الحكومة تبحث مع النواب وعمداء البلديات صرف ميزانية تنمية الجنوب

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح اليوم السبت مع أعضاء مجلس النواب عن الجنوب، ووزراء المنطقة الجنوبية ،وعمداء البلديات في الجنوب آلية صرف الميزانية المخصصة لتنمية مناطق الجنوب.

وجرى خلال اجتماع أبوجناح الثاني مع مكونات الجنوب بحث آلية صرف الميزانية المخصصة لتنمية مناطق الجنوب، وسبل تخصيصها لإنجاز المشاريع التي لم تستكمل خاصة منها الطرق المتهالكة والمطارات والمرافق الصحية والتعليمية بحسب صفحة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بموقع “فيسبوك”.

وبحث الاجتماع أهم المعوقات التي واجهت الوزراء منذ تواليهم مهامهم وسبل معالجتها حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة لهم وفق للقانون

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية استئناف المشاريع المتوقفة التي تخدم الجنوب والإفراج عن المرتبات والمستحقات للعاملين في القطاعات الخدمية وتوفير فرص عمل للشباب المتمكنين في مجالات عملهم وبحث الاجتماع أيضا مشاكل المهجرين من مناطقهم في الجنوب وسبل عودتهم، ووضع خطط لتخصيص مصروفات تيسيرية للبلديات لحفر الآبار ومعالجة مشاكل الصرف الصحي.

من جانبه دعا نائب رئيس الحكومة جميع المسؤولين في الدولة لضرورة زيارة الجنوب للوقوف علي احتياجاته وتوفير الخدمات للمواطنين كما شدد على ضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة الجنوبية لتحقيق المصلحة العامة التي تخدم جميع المواطنين موكداً أنه لن يدخر جهداً لحلحلة المشاكل والعوائق التي تواجه المنطقة وتدعم تنفيذ المشروعات التنموية بها وتحسين الاوضاع المعيشية لمواطنيها.

وحضر الاجتماع النواب فاطمة الصويعي، إبراهيم الحسناوي، محمد الحضيري، إبراهيم مصباح، وعبدالحفيظ الصغير، وأحلام اللافي، وعبدالسلام المرابط ووزراء المالية خالد المبروك، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني والعمل والتأهيل علي العابد، وعمداء بلدية إدري الشاطئ إبراهيم الغول، وقرضة الشاطئ مجدي ابوخزام، وبراك الشاطئ الجيلاني علي والغريفة عبدالستار السنوسي، والقطرون عمر علي عمورة، والشويرف يونس صالج خطاب، وغات موسي السنوسي، وبنت بيه أشرف خليفة، ومزرق علي ورظبو.