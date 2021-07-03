خبير عسكري مصري: القاعدة البحرية بـ«جرحوب» تساعد في حماية الأمن القومي الليبي

قال مدير كلية الدفاع الوطني المصرية الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا اللواء محمد الغباري، إن حضور قادة ومسؤولين العرب بحفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية الجديدة بمنطقة جرجوب تعد رسالة واضحة بمدى أهميتها في حماية الأمن القومي العربي.

وأضاف «الغباري» في تصريحات نقلها موقع “سكاي نيوز عربية”، “أن من ضمن الرسالة التي حملتها حضور بعض قادة العرب افتتاح القاعدة حماية الأمن القومي لليبيا التي تواجه تحديات أمنية كثيرة منذ سنوات، في ظل سعي مصر لاستقرار دولة الجوار المباشر معها التي ترتبط معها بحدود ممتدة”.

وأوضح الغباري أن “الأمن القومي المصري يرتبط بشكل مباشر مع ليبيا، ومن ثم فإن مصر تعزز وجودها العسكري في الاتجاه الشمالي الغربي للتصدي لأخطار الإرهاب، ومنع تسلل العناصر المرتزقة والإرهابية إلى داخل البلاد، والمساعدة في تأمين ليبيا من اتجاه مصر”.