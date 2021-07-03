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الدبيبه: مهمتنا أن نكشف للشعب الليبي ما الذي يحدث ونوضح للشعب أنه مغرر به في الحروب التي يدخلها وليس له فيها ناقة أو جمل

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> الدبيبه: مهمتنا أن نكشف للشعب الليبي ما الذي يحدث ونوضح للشعب أنه مغرر به في الحروب التي يدخلها وليس له فيها ناقة أو جمل<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

الدبيبه: مهمتنا أن نكشف للشعب الليبي ما الذي يحدث ونوضح للشعب أنه مغرر به في الحروب التي يدخلها وليس له فيها ناقة أو جمل

03 July, 2021

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • كفاية غباء فلولا حرب الجيش الوطنى وتصحياته لما كنت مكانك ولا وجدت ميزانية فمن الذى حرر الموانئ النفطية وتبار النفظ من عصابات الجضران وداعش واعاد انتاجها ليصب عائدها لصالح الشعب ياكلب ومن الذى حرر بنغازى ودرنة من الدواعش التى تقطع رؤوس الناس ومن الذى حرر الجنوب ويكفى ان مناطق سيطرة الجيش لها قائد واحد تهضع له كل الوحدات العسكرية بينما فى غرب ليبيا مليشيات متناحرة خارج سيطرة الدولة وراينا صراع بين الفار والشلفوح فى العجيلات دمر المدينة وانت ايها الاهطل لا سلطة لك على سجون المليشيات سواء غنيوة او كاره او البقرة او الحثان او الفار انت مجرد خادم عندهم اتفوه انت اتفه من الناقة والجمل

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  • صح شعب مصراته ادخلوه الصبيان المصاريت في العصابات الارهابيه واللصوص في حروب مع باقي المدن ليس له ناقه فيها او جمل

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