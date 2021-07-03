فوزية الرشيد.. ليبية كافحت لخدمة ذوي الإعاقة في البوانيس

“بالعزيمة والإصرار يتحقق كل شيء”.. شعار رفعته فوزية الرشيد التي أرادت إنشاء مركز يخص شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة ولأن إرادتها قوية استطاعت تحقيق ما طمحت إليه رغم الصعوبات والعراقيل.

بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي البوانيس وأولياء أمور الأطفال من شريحة ذوي الإعاقة والمهتمين، تم افتتاح مركز تمكين البوانيس للأشخاص ذوي الإعاقة بحي السلام منطقة سمنو، حيث ألقى عدد من الحضور خلال المناسبة كلمات أكدوا من خلالها على أهمية إنشاء مثل هذه المراكز لدعم شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة

ويحتوي المركز على عدد من الفصول والألعاب الخاصة بالأطفال تقوم فيه المتدربات بالإشراف على الأطفال ويعتبر هذا المركز الأول من نوعه في منطقة البوانيس وسيقدم خدماته لمختلف الأطفال من أصحاب متلازمة داون والتوحد وصعوبة التعلم وصعوبة التخاطب والنطق.

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