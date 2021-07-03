ليبيا الان

حكومة «الوحدة»: صرف 10 ملايين من نفقات الطوارئ لوزارة التعليم

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة صرف 10 ملايين دينار لصالح وزارة التربية والتعليم من الباب الخامس للموازنة، وذلك للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في القرار الصادر الخميس الماضي (الأول من يوليو) أن الهدف «توفير اللوازم الضرورية والدعم التقني لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات التعليمية، خصماً من الباب الخامس من الموازنة (نفقات الطوارئ)».

يأتي ذلك في وقت لم يعتمد فيه مجلس النواب ميزانية الدولة للعام 2021 نتيجة خلاف بين المجلس والحكومة حول بنود صرف الميزانية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ضروري تكون هناك عين ثالثة للحكومة الليبية وإداراتها
    لان ما يحصل هو تمويل احزاب من الميزانية العامة والكلام هذا قلناه اكثر من مرة – توكد لدي الحكومة ادارات وزارية ولاءها فقط لاحزابهم فقط –
    ” كل ميزانية مالية تخصص للتنمية الداخلية تحول الى إحزاب ونوادي تونسية ولبنانية ومصرية وسودانية واردنية وفلسطينية ….!!!!
    يعني الطايح مرفوع – وما فيش إصلاح وتنمية ومشاريع داخلية تنفذ في وجُود كل هولاء –
    الان ليبيا المواطن ينتظر فتح الطيران المدني للخطوط الليبية الذي تم تخصيصه في شركات راسمالية لا تفكر الا فالربح ..!!!وتستنزف النفط وتنقل أشخاص مشتبه فيهم …!!!
    كيف تصيح الدولة محترمة والى الان الخطوط الليبية الجوية لن تسترد قوتها وحضورها عالميا ..؟!’
    يعني باختصار – لا يمكن استرداد القوة الوطنية الليبية – الا بالاهتمام بالقطاع الوطني العام من مستشفيات ومدارس ومصانع وخدمات وطنية –
    مش منحة زوجة وأولاد – هذا الموضوع مكلف للأزواج شرعا وليس للزوجات – وهو ملغي – من غير تضليل وكذب عالمواطنين …!!!
    ضروري تكون هناك محاسبة للوزرات – زي التعليم او الصحة او العدل او الشءون الداخلية والاجتماعية –

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