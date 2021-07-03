حكومة «الوحدة»: صرف 10 ملايين من نفقات الطوارئ لوزارة التعليم

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة صرف 10 ملايين دينار لصالح وزارة التربية والتعليم من الباب الخامس للموازنة، وذلك للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في القرار الصادر الخميس الماضي (الأول من يوليو) أن الهدف «توفير اللوازم الضرورية والدعم التقني لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات التعليمية، خصماً من الباب الخامس من الموازنة (نفقات الطوارئ)».

يأتي ذلك في وقت لم يعتمد فيه مجلس النواب ميزانية الدولة للعام 2021 نتيجة خلاف بين المجلس والحكومة حول بنود صرف الميزانية.

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