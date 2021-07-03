الدبيبة يجيب على تساؤلات المواطنين: استعدنا هيبة الدولة وهذا موقفي من تصريحات “المنقوش”

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه اليوم السبت أن هناك فوضى في السفارات الليبية في الخارج

وقال الدبيبه في إجابته على تساؤلات المواطنين بعد مرور ثلاثة أشهر على مباشرة الحكومة لعملها أن الدول الخمس العظمى لم يكن لليبيا فيها سفراء وبالتالي لم يكن لدى ليبيا صوت يتكلم عنها مضيفا هناك فوضى في سفاراتنا بالخارج لدرجة أننا لم نجد أحيانا حجز فندقي.

وأردف ليس لدينا تمثيل منظم في السفارات مؤكدا أن أغلبها يديرها قائمين بالأعمل وأردف قررنا بأن كل من انتهت مدته يجب أن يعود.

وتابع: أن ما تتكلم به وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش هو ما يقوله رئيس الحكومة واللسان ليس معصوم عن الخطأ لكن النوايا هي الأهم مؤكدا أن المنقوش تتحلى بالشجاعة والوطنية هناك فوضى في السفارات الليبية في الخارج.

وأضاف الدبيبه: استعدنا هيبة الدولة مرة أخرى أكدنا في مؤتمر برلين 2 أن أي حل بشأن ليبيا يجب أن يبدأ من الداخل وليس من الخارج ويمر عبر الليبيين.