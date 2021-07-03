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الدبيبة يجيب على تساؤلات المواطنين: استعدنا هيبة الدولة وهذا موقفي من تصريحات “المنقوش”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه اليوم السبت أن هناك فوضى في السفارات الليبية في الخارج

وقال الدبيبه في  إجابته على تساؤلات المواطنين بعد مرور ثلاثة أشهر على مباشرة الحكومة لعملها أن الدول الخمس العظمى لم يكن لليبيا فيها سفراء وبالتالي لم يكن لدى ليبيا  صوت يتكلم عنها مضيفا هناك فوضى في سفاراتنا بالخارج لدرجة أننا لم نجد أحيانا حجز فندقي.

وأردف ليس لدينا تمثيل منظم في السفارات مؤكدا أن أغلبها يديرها قائمين بالأعمل وأردف قررنا بأن كل من انتهت مدته يجب أن يعود.

وتابع: أن ما تتكلم به وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش هو ما يقوله رئيس الحكومة  واللسان ليس معصوم عن الخطأ لكن النوايا هي الأهم مؤكدا أن المنقوش تتحلى بالشجاعة والوطنية هناك فوضى في السفارات الليبية في الخارج.

وأضاف الدبيبه: استعدنا هيبة الدولة مرة أخرى أكدنا في مؤتمر برلين 2 أن أي حل بشأن ليبيا يجب أن يبدأ من الداخل وليس من الخارج ويمر عبر الليبيين.

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الفساد بسفارات ليبيا بالخارج تحدث عنه محمد امحبسن بلدياتك من مصراته بادلة دامغة خذ الملفات وحولها للنائم العام

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  • غبى حتى فى الكذب فاى هيبة للدولة وقد دخل الحمار اكار مطار معتيقة دون اذن من احد بينما دخل رئيس اركان مليشيات مصرانه الحداد بتصريح من الاتراك لانه متناك بينما رفض جويلى الدخول بهذه الطريقة وبينما المنقوش تطتلب باخراج المؤتزقة فان حكومتك هى من تفع مرتبات النرتزقة وجنود الاحتلال ياهلاوة على الهيبة !!

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  • هيبة الدبيبة يتعلم منها الهبيبة تحت الشجر ياوهيبة ياما كلنا برتقان اضحكتنى بادبدوبة ولم اضحكك من زمان هههههه هوهو ماء ماء تعالى معالى نروح قرقارش !!

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