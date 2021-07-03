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الدبيبة يعلق على عدم صرف منحة الزوجة حتى الآن

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنه طلب من وزيرة العدل إمداده بتقرير تفصيلي عن أسباب عدم صرف منحة الزوجة إلى المواطنين حتى الآن.

وأضاف الدبيبية خلال لقاء تلفزيوني أجابه فيه عن تساؤلات المواطنين، إنه طلب من وزيرة العدل إمداده بهذا التقرير منذ شهر، مطالبا إياها بضرورة صرف هذه المنحة قبل عيد الأضحى المبارك.

بدورها، تحدثت وزيرة العدل عن عوائق أمام صرف منحة الزوجة أسوة بمنحة الأولاد، منها الدعم المادي واللوجستي، وأساسيات التحول الرقمي، مؤكدة استعداد الوزارة صرف هذه المنحة بحلول عيد الأضحى حال توفر هذه النواقص.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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