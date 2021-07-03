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من غير المنطقي محاسبتنا على ميزانية لم يتم إقرارها وهي الأضعف منذ ثماني سنوات

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> من غير المنطقي محاسبتنا على ميزانية لم يتم إقرارها وهي الأضعف منذ ثماني سنوات<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

من غير المنطقي محاسبتنا على ميزانية لم يتم إقرارها وهي الأضعف منذ ثماني سنوات

03 July, 2021

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بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • ضروري يكون هناك محاسبة مالية – الدبيبة يصرف فالمشاريع مع معيتيق على مدينة مصراتة . فقط
    لم يتطرق لموضوع مدينة تاوزغاء مدينة ترهونة ومدن اخرى متضررة من القصف والحرب …!!!
    لم يتطرق على مطار طرابلس العالمي والطيارات الي دمرها صلاح بادي – والطائرات المدنية الي اشترتها حكومة الوفاق الليبي لاجل مطار طرابلس –
    وسرقتها شركة اجنحة الشام وشركة عبد الحكيم بالحاج وشركة البراق – والخطوط الافريقية
    فقط لمحاربة الشركة الوطنية للطيران والخطوط الجوية الليبية – ومنافستها بشكل غير قانوني ..!!! وين الادارات الرقابية لتأمين القطاع الوطني الليبي العام ..!!!! لا يمكن ترك القطاع الخاص باعتمادات بنكية لشركات وهمية ولا تقدم ضمانات …!!!

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