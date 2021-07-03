<br /> من غير المنطقي محاسبتنا على ميزانية لم يتم إقرارها وهي الأضعف منذ ثماني سنوات<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا من غير المنطقي محاسبتنا على ميزانية لم يتم إقرارها وهي الأضعف منذ ثماني سنوات 03 July, 2021 رابط مختصر



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا