ليبيا
من غير المنطقي محاسبتنا على ميزانية لم يتم إقرارها وهي الأضعف منذ ثماني سنوات
03 July, 2021
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ليبيا
03 July, 2021
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ضروري يكون هناك محاسبة مالية – الدبيبة يصرف فالمشاريع مع معيتيق على مدينة مصراتة . فقط
لم يتطرق لموضوع مدينة تاوزغاء مدينة ترهونة ومدن اخرى متضررة من القصف والحرب …!!!
لم يتطرق على مطار طرابلس العالمي والطيارات الي دمرها صلاح بادي – والطائرات المدنية الي اشترتها حكومة الوفاق الليبي لاجل مطار طرابلس –
وسرقتها شركة اجنحة الشام وشركة عبد الحكيم بالحاج وشركة البراق – والخطوط الافريقية
فقط لمحاربة الشركة الوطنية للطيران والخطوط الجوية الليبية – ومنافستها بشكل غير قانوني ..!!! وين الادارات الرقابية لتأمين القطاع الوطني الليبي العام ..!!!! لا يمكن ترك القطاع الخاص باعتمادات بنكية لشركات وهمية ولا تقدم ضمانات …!!!
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