اللواء المحجوب: أعضاء لجنة الحوار اهتموا بمكتسباتهم ولم يكونوا على مستوى الأمانة

وصف مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المجتمعين في جنيف بأنهم “لم يكونوا على مستوى الأمانة”.

اللواء المحجوب، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، قال: “أن فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي اختتم في جنيف أمس الجمعة، في التوصل لأرضية مشتركة بشأن الانتخابات، كان “أمرًا مُتوقعًا”.

وأضاف: إن “هذا الأمر كان متوقعًا في ظل أن المجتمعين لم يكونوا على مستوى الأمانة”.

وتابع: “أن هؤلاء الأعضاء لم يهمهم الشعب ومعاناته واهتموا بمكتسباتهم تحقيقا لرغبة الطرف الذي يملك المال ويخاف الانتخابات لأنها ستفضحه”.

واختتم: أن “الجيش الليبي يعرف أساليبهم جيدا، وهم يلعبون ويراهنون على الوقت، غير أن الشعب الليبي يعرف من يختار من أجل مصالح ليبيا”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

