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الدبيبة يبحث مع الوزير الأول الجزائري المسار السياسي الليبي

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

تلقى الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم السبت، مكالمة هاتفية من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، الذي قدم له تهانيه وتمنياته بالتوفيق بمناسبة تعيينه وزيرا أول.

وحسب بيان صادر عن الوزير الجزائري، تطرق الطرفان خلال الاتصال الهاتفي، إلى واقع وآفاق تطوير العلاقات الثنائية. فضلا عن تطور المسار السياسي في ليبيا.

وجدد الطرفان خلال المكالمة، عزمهما على العمل على توطيد روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. رابط مختصر

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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