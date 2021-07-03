الدبيبة يتوقع حل أزمة الكهرباء بحلول نوفمبر

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن الحكومة ستواصل «الضغط» على مسؤولي الكهرباء، بهدف إيجاد حلول عاجلة لأزمة الكهرباء، التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات، متوقعا حل الأزمة بحلول شهر نوفمبر المقبل.

ودعا الدبيبة، خلال لقاء تلفزيوني أجاب خلاله عن تساؤلات المواطنين، إلى إعطاء الحكومة الفرصة للعمل على حل هذه الأزمة، لافتا إلى توفير عديد الميغاوات إلى الشبكة الكهربائية خلال الفترة المقبلة سواء عبر صيانات محطات الكهرباء أو تنفيذ مشاريع جديدة.

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