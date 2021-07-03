الموارد المائية تبحث مساهمة النفط في تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر بطبرق

عقد وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية طارق عبد السلام بوفليقة، اجتماعا اليوم السبت، مع وزير النفط والغاز لبحث المساعي حول توطين محطة لتحلية مياه البحر بمدينة طبرق.

وحسب بيان صادر عن وزارة الموارد المائية، فقد بحث وزير الموارد المائية مع وزير النفط والغاز إمكانية مساهمة وزارته في تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة طبرق.

وقالت وزارة الموارد المائية إن ذلك الاجتماع يأتي وفق برامج المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركات النفطية المجاور نشاطها للمدينة طبرق.

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