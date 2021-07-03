ليبيا الان الدبيبة: الحكومة السابقة صرفت 4 مليار دينار لمجابهة كورونا لم نجد منها إلا 9 ملايين دينار تم النشر منذُ دقيقة واحدةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> الدبيبة: الحكومة السابقة صرفت 4 مليار دينار لمجابهة كورونا لم نجد منها إلا 9 ملايين دينار<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا الدبيبة: الحكومة السابقة صرفت 4 مليار دينار لمجابهة كورونا لم نجد منها إلا 9 ملايين دينار 03 July, 2021 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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