البيوضي: تأخر الاتفاق حول القاعدة الدستورية غير مقلق.. والانتخابات في موعدها

قال سليمان البيوضي، المحلل السياسي من مصراتة، إنه لا يجب القلق من مسألة تأخر الإتفاق على القاعدة الدستورية فقريبا وقبل 1 أغسطس ستكون جاهزة وستعتمد من قبل مجلس النواب الليبي وستكون انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة.

وقال البيوضي في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، إن 4 أو 3 أشهر كافية للدعاية والحملات الإنتخابية وقد مررنا بتجارب ضيق الوقت ففي 31 مارس 2014 أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم 10 لانتخاب مجلس النواب وفي يوم 25 يونيو توجه الليبيون لصناديق الإقتراع، وقبله المجلس الوطني الانتقالي الذي أجرى آخر تعديل على قانون الانتخابات للؤتمر الوطني العام في 17 إبريل 2012 وتوجه الليبيون لصناديق الإقتراع في 2012

وأكد أن اتفاقا دوليا قد أنجز وبموجبه ستتسع دائرة العقوبات الدولية ضد المعرقلين لتشمل حظر السفر، وهذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مع حزمة أخرى من العقوبات وستطال تجميد الأموال والأصول والشركات وسيكون هناك تتبع خاص، القرار سيتم تنفيذه حتى إن لم يصدر من مجلس الأمن ، وسيصدر من الإدارة أمريكية وحلفائها في الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى (عربية وإقليمية).

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