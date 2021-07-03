شركة النهر تستنكر تدخل اتحاد العمل في أعمالها الإدارية والمالية

أعربت شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء في بيان عن استنكارها تدخل اتحاد العمال برئاسة نرمين الشريف في أعمال الشركة الإدارية والمالية التي تعتبر خاصة بالشركة.

وجاء البيان على خلفية إيصال معلومات مالية وإدارية خاطئة قدمها اتحاد العمال مما حرم مستخدمي الشركة من الحصول على مستحقات مرتباتهم المتأخرة حسب مراسلات الشركة التي توضح وضعها منذ عام 2011 الأمر الذي وضع مصداقية الشركة على المحك.

وأكد البيان لجوء الشركة لجهات الاختصاص للدفاع عن حقوق الشركة ومستخدميها ومنع التدخلات الخارجية التي تعوق عمل الشركة.

وأشارت البيان إلى أن شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء لم تتوقف عن صرف مرتبات المستخدمين طيلة عشر سنوات بالرغم من توقف أغلب مشروعاتها نظرا لما مرت به البلاد من أحداث مؤكدة في بيانها استمرارها في سعيها لتوفير مستحقات دون توقف.

وشكرت إدارة الشركة كافة العاملين في الإدارات بموقعيها في طرابلس وبنغازي والمستخدمين في مواقع السرير والبريقة والحساونة وغدامس والجبل الاخضر وشحات وغوط الشعال لما يبذلونه في مجهودات في أصعب الظروف في سبيل الحفاظ على استمرار الشركة.