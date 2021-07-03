مفتاح: اللقاءات الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان خلال السنوات الأخيرة ضد مطامع أنقرة كانت إيجابية

قال المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح، إن ارتباط الأمن القومي لدولتي مصر وليبيا وثيق، ووجود هذه القاعدة في تلك المنطقة يوفّر الأمن للدولتين، وأمن المنطقة بالكامل.

مفتاح، وفي تصريحات لـ”العين الإخبارية”، قال: “بالنظر إلى الدور الذي أصبحت تلعبه البحرية المصرية، في شرقي المتوسط، وفي ظل تنامي أطماع بعض الدول وعلى رأسها تركيا ودخولها في صراع غير مباشر مع مصر حول الغاز كان من الضروري والحتمي إنشاء تلك القاعدة”.

وأضاف مفتاح أن الأطماع التركية كانت تهدد أمن واستقرار المنطقة، واللقاءات الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان خلال السنوات الأخيرة ضد مطامع أنقرة كانت إيجابية، في ظل رغبة أنقرة في الحصول على جميع خيرات ليبيا.

واعتبر أن وجود تلك القاعدة سيعمل على ضبط تحركات الجماعات الإرهابية الذين حاولوا استغلال الضعف الأمني في الجانب الليبي خلال السنوات الأخيرة.