الدبيبة: دعم المشاريع النفطية واجب.. والمستقبل للطاقات البديلة

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إلى ضرورة دعم المشاريع النفطية والإنفاق على صيانة الحقول، والوصول إلى مستوى إنتاج نفطي 4 ملايين برميل يوميا.

واعتبر الدبيبة خلال لقاء تلفزيوني أجاب خلاله عن تساؤلات المواطنين، أن العدو الأول لليبيين هو من «يتحدث عن الحرب والقتال في وقت تحتاج فيه ليبيا للتنمية والاستثمار والبناء»، وقال: «هناك دول طامعة في خيرات ليبيا، ولا بد أن يتفق الليبيون للتقدم بالبلاد».

وأوضح تخصيص 48% من باب التنمية لقطاع النفط، داعيا إلى ضرورة الاتجاه إلى الطاقات البديلة، وقال: «لن يكون هناك مستقبل للنفط بعد 15 عاما».

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