بكري: تهديد السيسي بالخط الأحمر على سرت شكل عامل ردع قويا

قال عضو مجلس الشيوخ المصري محمود بكري، إنه من المؤكد أن إطلاق المناورة قادر 2021، في المنطقة الغربية لمصر، فرضت مصر بها تحولاً استراتيجياً ضد كل المخاطر التي تواجه الأمن القومي في هذه المنطقة.

بكري، وفي تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أضاف: “أن مصر فرضت وجودها بقوة على المنطقة الغربية، وتهديد السيسي بالخط الأحمر على سرت شكل عامل ردع قويا، وأسهم في تحويل ساحة الصراع إلى قاعدة سياسية جرى الاحتكام عليها وجارٍ البحث على مخرجات لها”.

واختتم أن “مصر تدرك حجم المخاطر التي قد تأتي من هذا الطرف أو ذاك، لهذا قامت بإنشاء قاعدة “3 يوليو” التي تعد أكبر قاعدة في المنطقة، وتسلح نفسها لحماية نفسها وهي رسالة إلى كل من يهمه الأمر”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

