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الدبيبه: جزء كبير من أموال الليبيين يذهب للفساد

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه أن جزء كبير من أموال الليبيين يذهب للفساد وهو ما لم ترضى به الحكومة.

وأضاف الدبيبه في  إجابته على تساؤلات المواطنين بعد مرور ثلاثة أشهر على مباشرة الحكومة لعملها أن الحكومة لن ترضى بالفساد ولن تسمح باستمراره وجرى التواصل مع الأجهزة المختصة في هذا الشأن.

وأردف الدبيبه أنه من غير المنطقي محاسبة الحكومة على ميزانية لم يتم إقرارها وهي الأضعف منذ ثماني سنوات.

ولفت الدبيبه إلى التواصل مع السلطات التونسية حول الأموال الليبية المحجوزة لديها

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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