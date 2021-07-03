حراك 24 ديسمبر يطالب البعثة الأممية الكشف عن المعرقلين ومعاقبتهم وفق قرارات مجلس الأمن

طالب حراك الرابع والعشرين ديسمبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الكشف عن المعرقلين من اعضاء ملتقى الخوار السياسي واسقاط عضويتهم واحالة اسمائهم إلى مجلس الأمن لفرض عليهم العقوبات واستبدالهم بشخصيات تراعي المصلحة العامة.

الحراك وفي بيانه السادس دعا إلى ضرورة اعتماد التعديل السابع من الاعلان الدستوري وقانون رقم خمسة الفين واربعة عشر الصادر من مجلس النواب كقاعدة دستورية لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر وفق خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن.

وأكد البيان رفضه التام لأي محاولة للزج بالاستفتاء على مسودة الدستور التي وصفها بالجدلية، محملا بعثة الامم المتحدة كامل المسؤلية القانونية فشل ملتقى الحوار في ايجاد القاعدة الدستورية لاجراء انتخابات ديسمبر القادم.

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