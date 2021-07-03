حراك 24 ديسمبر يطالب البعثة الأممية الكشف عن المعرقلين ومعاقبتهم وفق قرارات مجلس الأمن

طالب حراك الرابع والعشرين ديسمبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الكشف عن المعرقلين من اعضاء ملتقى الخوار السياسي واسقاط عضويتهم واحالة اسمائهم إلى مجلس الأمن لفرض عليهم العقوبات واستبدالهم بشخصيات تراعي المصلحة العامة.
الحراك وفي بيانه السادس دعا إلى ضرورة اعتماد التعديل السابع من الاعلان الدستوري وقانون رقم خمسة الفين واربعة عشر الصادر من مجلس النواب كقاعدة دستورية لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر وفق خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن.
وأكد البيان رفضه التام لأي محاولة للزج بالاستفتاء على مسودة الدستور التي وصفها بالجدلية، محملا بعثة الامم المتحدة كامل المسؤلية القانونية فشل ملتقى الحوار في ايجاد القاعدة الدستورية لاجراء انتخابات ديسمبر القادم.
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